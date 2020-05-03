Единым поставщиком сжиженного газа в области могут стать Псковские коммунальные системы

Компания «Псковские коммунальные системы» рассматривается в качестве единого поставщика сжиженного газа в Псковской области. Об этом шла речь на совещании по вопросам обеспечения непрерывных поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения региона и надлежащего содержания газового оборудования, которое провёл губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Компания «Псковские коммунальные системы» и сейчас осуществляет бесперебойные поставки сжиженного углеводородного газа населению. При этом 14 муниципалитетов работают с предприятием как с расчетно-кассовым центром, а по начислению платежей за вывоз ТКО — все районы, кроме Великолукского.

Генеральный директор ООО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский попросил обеспечить технически исправное состояние передаваемого газового оборудования.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская отметила, что диагностика и инвентаризация газового оборудования в районах области уже ведётся, в дальнейшем оно будет передано на баланс оператора.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов предложил организовать работу по передаче газовых емкостей Псковским коммунальным системам только в тех районах, которые полноценно сотрудничают с предприятием. Михаил Ведерников эту инициативу поддержал.

«Либо мы договариваемся с районами, и они следуют нашим указаниям о действии в регионе единого оператора. Либо они полностью уходят в зону собственной ответственности», — заявил губернатор. Он поручил Василию Осипову разработать план по переходу на единые поставки сжиженного газа, в том числе, с указанием сроков исполнения.

При этом глава региона заметил, что районы, которые решат действовать самостоятельно, должны отчитаться, каким образом у них будут налажены поставки сжиженного газа.

Рассматривался на совещании также вопрос о поставке населению баллонного газа, что является перспективным и рентабельным направлением для единого оператора.

Вопрос о создании единого оператора будет рассмотрен на следующем совещании губернатора с главами муниципалитетов.