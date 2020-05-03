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Происшествия / ДТП

Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Псков — Гдов

3 мая 2020 года, 12:18

На 33-м километре дороги Псков — Гдов автомобиль «Форд Транзит» сбил лося. Авария произошла 2 мая около 21:40, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Псков — Гдов
фото с места ДТП
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Управлял автомобилем 33-летний мужчина. В результате аварии травмы получил его 67-летний пассажир.

Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Псков — Гдов
Фото с места ДТП
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

По факту ДТП ведётся проверка.

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