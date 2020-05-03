Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Псков — Гдов

На 33-м километре дороги Псков — Гдов автомобиль «Форд Транзит» сбил лося. Авария произошла 2 мая около 21:40, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На 33-м километре дороги Псков — Гдов автомобиль «Форд Транзит» сбил лося. Авария произошла 2 мая около 21:40, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Управлял автомобилем 33-летний мужчина. В результате аварии травмы получил его 67-летний пассажир.
По факту ДТП ведётся проверка.