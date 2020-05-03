3 мая митрополит Тихон станет гостем программы Владимира Легойды «Парсуна»

3 мая митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем авторской программы Владимира Легойды «Парсуна». Об этом сообщается на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».

Программа выйдет в эфир в 20:55 на телеканале «Спас». Речь пойдёт, в том числе, о жизни псковских храмов в период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

В октябре 2019 года участие в программе «Парсуна» принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.