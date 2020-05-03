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Общество / Жизнь замечательных людей

3 мая митрополит Тихон станет гостем программы Владимира Легойды «Парсуна»

3 мая 2020 года, 11:11

3 мая митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем авторской программы Владимира Легойды «Парсуна». Об этом сообщается на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».

3 мая митрополит Тихон станет гостем программы Владимира Легойды «Парсуна»

скриншот эфира программы

Программа выйдет в эфир в 20:55 на телеканале «Спас». Речь пойдёт, в том числе, о жизни псковских храмов в период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

В октябре 2019 года участие в программе «Парсуна» принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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