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Общество / Здоровье

Более 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области

3 мая 2020 года, 10:03

Количество заразившихся коронавиурсом в Псковской области достигло 201. Об этом сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Более 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

При этом он отметил, что за последнюю неделю прирост числа больных снизился по сравнению с предыдущей.

В Пскове зафиксированы 63 заболевших, в Островском и Новосокольническом районах — по 23, в Великих Луках — 19, в Невельском районе — 16, в Гдовском и Псковском — по 11.

Семь человек заболели в Дедовичском районе, 5 — в Пустошкинском, 4 — в Стругокрасненском, по 3 — в Печорском, Красногородском и Новоржевском. По два случая коронавируса выявили в Опочецком и Пыталовском районах, по одному — в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах.

Выздоровели 19 человек, умерли — восемь. В регионе провели 10 тыс. 294 исследования на коронавирус. 

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