Полиция не пропустила в Псковскую область 754 автомобиля

За сегодняшний день полиция развернула 754 автомобиля, направлявшихся в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в на своей странице в соцсети Instagram.

«Прежде всего, жаль, что призыв не терять время и не пытаться приехать в Псковскую область без уважительной причины услышали далеко не все. Пожалуйста, берегите семейный бюджет и внимательнее относитесь к введённым на майские праздники ограничениям», - отметил глава региона.

Напомним, что вчера Михаил Ведерников призвал приезжих без документов не тратить время на дорогу в Псковскую область. «Обращаюсь ко всем, кто сейчас хочет посетить Псковскую область: не тратьте своё время зря, если у вас нет необходимых документов. Развернут. В ином случае без вариантов придётся две недели оставаться на даче, раньше положенного срока из области никого не выпустят. Это точно!» - написал Михаил Ведерников.