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Общество

Псковский губернатор о реализации нацпроектов: Важно не тянуть и не прятать проблемы

2 мая 2020 года, 22:26

«Нацпроекты в текущих условиях требуют ещё больше сил, концентрации и энергии, чем это происходило в обычных обстоятельствах», - рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Инстаграме.

По его словам, решать проблемы необходимо сообща. «Далеко не всегда у отдельного комитета хватает специалистов, компетенций и, в конце концов, возможностей проконсультироваться с федеральными коллегами в случае исключительных затруднений.

Важно только не тянуть и не прятать проблемы – и тогда всё получается», - подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что совещания о ходе реализации национальных проектов в администрации Псковской области естественным путём стали не только контрольными точками для подведения промежуточных итогов, но и площадкой для обсуждения практических решений возникающих сложностей.

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