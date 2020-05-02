Псковский губернатор о реализации нацпроектов: Важно не тянуть и не прятать проблемы

«Нацпроекты в текущих условиях требуют ещё больше сил, концентрации и энергии, чем это происходило в обычных обстоятельствах», - рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Инстаграме.

По его словам, решать проблемы необходимо сообща. «Далеко не всегда у отдельного комитета хватает специалистов, компетенций и, в конце концов, возможностей проконсультироваться с федеральными коллегами в случае исключительных затруднений.

Важно только не тянуть и не прятать проблемы – и тогда всё получается», - подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что совещания о ходе реализации национальных проектов в администрации Псковской области естественным путём стали не только контрольными точками для подведения промежуточных итогов, но и площадкой для обсуждения практических решений возникающих сложностей.