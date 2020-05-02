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Общество

Михаил Ведерников: День Победы пройдет в новом формате

2 мая 2020 года, 19:52

«Грядущий День Победы не будет похож на привычный с детства праздник. Нам всем предстоит новый опыт – и организаторам, и участникам», - сообщил губернатор Псковской области в своем Инстаграме.

По его словам, на прошедшем оргкомитете Победы обсуждались планы на 9 мая, процесс подготовки и реализацию мер социальной поддержки ветеранов. «Несмотря на действующие ограничения, на областном и федеральном уровне запланировано большое количество мероприятий. С общероссийскими акциями вы можете ознакомиться по ссылке may9.ru/events. О региональных на днях вся информация появится в прессе. Изучайте, знакомьтесь и принимайте в них активное участие!», - отметил он.

А также напомнил о режиме самоизоляции: «Главное – оставайтесь на майские праздники по максимуму дома. Не подвергайте опасности ни себя, ни, что особенно важно, своих бабушек, дедушек и всё наше старшее поколение, поколение победителей. Давайте проявим терпение, выдержку, силу духа и будем достойны памяти героев Великой Отечественной войны. А летом всё наверстаем!»

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