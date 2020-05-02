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Общество

Митрополит Тихон: Храм не имеет антисептических свойств

2 мая 2020 года, 18:52

«Многие говорят: в церкви заразиться нельзя. Это неправда», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

Митрополит напомнил, что является священником с 1991 года — почти 30 лет. «Священники, причастив народ из чаши, потом должны все это потребить. Такой древний устав. Я человек не атлетического здоровья. Я помню, когда я был диаконом, тысячи людей причащались из этой чаши. Что это были за люди? Да самые разные. Но несмотря на то, что они могли быть носителями разных болезней. Я ни разу, потребляя чашу после тысяч людей, не заразился», - сказал он.

Но в то же время, по его словам, он не раз заболевал в храме. «От чего? Сквозняк, простуда. На сквозняке легче заразиться вирусами, которые витают в любом присутственном месте, где собралось немалое число народа», - подчеркнул митрополит.

По его словам, в храме заразиться, конечно же, можно. «Не слушайте тех, кто говорит, что храм имеет антисептические свойства. Это полная ерунда», - отметил митрополит Тихон.

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