Митрополит Тихон: Храм не имеет антисептических свойств

«Многие говорят: в церкви заразиться нельзя. Это неправда», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

Митрополит напомнил, что является священником с 1991 года — почти 30 лет. «Священники, причастив народ из чаши, потом должны все это потребить. Такой древний устав. Я человек не атлетического здоровья. Я помню, когда я был диаконом, тысячи людей причащались из этой чаши. Что это были за люди? Да самые разные. Но несмотря на то, что они могли быть носителями разных болезней. Я ни разу, потребляя чашу после тысяч людей, не заразился», - сказал он.

Но в то же время, по его словам, он не раз заболевал в храме. «От чего? Сквозняк, простуда. На сквозняке легче заразиться вирусами, которые витают в любом присутственном месте, где собралось немалое число народа», - подчеркнул митрополит.

По его словам, в храме заразиться, конечно же, можно. «Не слушайте тех, кто говорит, что храм имеет антисептические свойства. Это полная ерунда», - отметил митрополит Тихон.