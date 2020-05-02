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Общество

Псковская Епархия поддержала священников отменой взносов и продуктовыми наборами

2 мая 2020 года, 18:23

«Мы отменили взносы, за счет которых живет Епархия: епархиальные службы, помощь вдовам, помощь бедным приходам. Мы справляемся», - сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ о том, планируется ли в мае также отменить взносы с приходов.

По его словам, в мае взносы «либо снова будут отменены, либо, если богослужения возобновятся, то по мере возобновления небольшую часть попросим на поддержание этих проектов».

«Наши священники знают, и мы в этот тяжелый момент, кроме отмены взносов, их поддержали. И сейчас тоже планируем и для священников, и для сотрудников храма=ов раздать крупные продуктовые наборы, которые позволят значительное время существовать им и их семьям. А иногда семьи наших священников - это прекрасные многодетных семьи», - отметил митрополит Тихон.

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