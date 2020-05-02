Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

При улучшении ситуации с коронавирусом возобновятся богослужения на улице

2 мая 2020 года, 17:58

Если ситуация с коронавирусом улучшится, Псковская Епархия вернется к богослужениям на улице. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

«Если сейчас не произойдет увеличение заболеваемости, то может быть, получится, что на праздник Георгия Победоносца мы вернем богослужения на улице», - сказал он.

По словам митрополита, богослужение в храме, даже когда люди стоят в двух метрах друг от друга, все равно более опасное, чем богослужение на улице. «Богослужение на улице - самый оптимальный вариант. Нам надо потерпеть это неудобство. Хотя все мы знаем, что в Псково-Печерском монастыре и в дождь, и в холод на праздник Успения службы проходят на улице, это привычно для нас. Если только опять не найдется «благочестивых» наших собратьев, которые скажут, что нужно молиться в храмах, и опять нас подведут. И благословляю и прошу: совершайте богослужения на улицах. Берегите друг друга!», - сказал митрополит Тихон.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская Епархия поддержала священников отменой взносов и продуктовыми наборами
Митрополит Тихон: Не подводите врачей, не подводите друг друга!
Псковский митрополит: Смертность от коронавируса небольшая, благодаря мобилизации всех служб
Псковский митрополит рассказал, как общается с губернатором
Митрополит Тихон о социально-экономическом положении епархии: А кому сейчас легко?
Нет ни одного случая заражения среди священников и прихожан в Псковской области
Митрополит Тихон: Да я за 10 миллионов готов всю почту свою выдать, только перечислите деньги в епархию!
Псковский митрополит: Это преступление – в древний храм поставить пластиковые окна
Желающие причаститься прихожане могут пригласить священников домой

Комментарии

Авторизация
No comments
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб