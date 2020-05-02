При улучшении ситуации с коронавирусом возобновятся богослужения на улице

Если ситуация с коронавирусом улучшится, Псковская Епархия вернется к богослужениям на улице. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

«Если сейчас не произойдет увеличение заболеваемости, то может быть, получится, что на праздник Георгия Победоносца мы вернем богослужения на улице», - сказал он.

По словам митрополита, богослужение в храме, даже когда люди стоят в двух метрах друг от друга, все равно более опасное, чем богослужение на улице. «Богослужение на улице - самый оптимальный вариант. Нам надо потерпеть это неудобство. Хотя все мы знаем, что в Псково-Печерском монастыре и в дождь, и в холод на праздник Успения службы проходят на улице, это привычно для нас. Если только опять не найдется «благочестивых» наших собратьев, которые скажут, что нужно молиться в храмах, и опять нас подведут. И благословляю и прошу: совершайте богослужения на улицах. Берегите друг друга!», - сказал митрополит Тихон.