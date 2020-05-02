Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Митрополит Тихон: Не подводите врачей, не подводите друг друга!

2 мая 2020 года, 17:51

«Не подводите врачей, не подводите друг друга!» - обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон к жителям Псковской области.

«По милости Божьей, трудами наших псковских медиков, наших правоохранителей, нашей администрации, губернатора в Псковской области относительно минимальное количество заболевших, - отметил он. - Давайте последний рывок сделаем ответственно. Давайте в эти праздничные дни не подведем друг друга. Чтобы потом не кусать локти, чтобы совесть нас не укоряла, что мы сделали то-то такое, чего не должны были, ради наших капризов, прихотей или чтобы развлечься».

«Сейчас действительно идет война. Всемирная война наша отечественная война против этой страшной эпидемии. Все мы в этой войне либо воины-бойцы либо…» - резюмировал митрополит.

Митрополит ответил на вопросы региональных СМИ. Видео с его ответами выложено на YouTube-канале псковской епархии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская Епархия поддержала священников отменой взносов и продуктовыми наборами
При улучшении ситуации с коронавирусом возобновятся богослужения на улице
Псковский митрополит: Смертность от коронавируса небольшая, благодаря мобилизации всех служб
Псковский митрополит рассказал, как общается с губернатором
Митрополит Тихон о социально-экономическом положении епархии: А кому сейчас легко?
Нет ни одного случая заражения среди священников и прихожан в Псковской области
Митрополит Тихон: Да я за 10 миллионов готов всю почту свою выдать, только перечислите деньги в епархию!
Псковский митрополит: Это преступление – в древний храм поставить пластиковые окна
Желающие причаститься прихожане могут пригласить священников домой

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб