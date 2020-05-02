Митрополит Тихон: Не подводите врачей, не подводите друг друга!

«Не подводите врачей, не подводите друг друга!» - обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон к жителям Псковской области.

«По милости Божьей, трудами наших псковских медиков, наших правоохранителей, нашей администрации, губернатора в Псковской области относительно минимальное количество заболевших, - отметил он. - Давайте последний рывок сделаем ответственно. Давайте в эти праздничные дни не подведем друг друга. Чтобы потом не кусать локти, чтобы совесть нас не укоряла, что мы сделали то-то такое, чего не должны были, ради наших капризов, прихотей или чтобы развлечься».

«Сейчас действительно идет война. Всемирная война наша отечественная война против этой страшной эпидемии. Все мы в этой войне либо воины-бойцы либо…» - резюмировал митрополит.

Митрополит ответил на вопросы региональных СМИ. Видео с его ответами выложено на YouTube-канале псковской епархии.