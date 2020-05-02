Псковский митрополит: Смертность от коронавируса небольшая, благодаря мобилизации всех служб

«По милости Божьей и трудами наших медиков, в первую очередь, эпидемиологов, санитарных врачей, реаниматологов, государственных служб, которые мобилизовали все силы для борьбы с эпидемией, у нас смертность не такая большая», - такое мнение высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон. отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви..

По его словам, утверждения о том, что смертность при коронавирусе такая же, как при обычном гриппе - безответственное и провокационное. «Одному из таких людей я предложил вопрос: «Сколько вам известно человек, которые умерли от коронавируса?» И он перечислил довольно много и священников, и мирян. «А вот в прошлом году сколько человек умерло от гриппа?». И он не смог назвать ни одного», - сказал митрополит.

Владыка также привел пример вспышки черной оспы в 1959 -60 годах в Москве, болезнь была завезена из Индии. «Тогда за несколько дней мобилизованные сотрудники выявляли все контакты. Их оказалось около 10 тыс ,всех изолировали и стали лечить. Было привито 10 млн человек. В результате скончались 4 человека, но это не из-за того, что черная оспа не страшная болезнь, а благодаря усиленной мобилизации», - отметил он.