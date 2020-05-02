Нет ни одного случая заражения среди священников и прихожан в Псковской области

«По милости Божией нет пока ни одного случая заражения среди священников и нашей паствы», - сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон. отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

По его словам, это результат и молитв, с одной стороны, и строгого соблюдения требований необходимых в этой эпидемиологической ситуации. «Да, мы закрыли для посещения все монастыри и храмы», - сказал он.

Митрополит Тихон также напомнил, что такие жесткие меры были приняты после того, как в ряде храмов пренебрегли рекомендациями проводить богослужения на улице:

«Вы знаете, что в этой ситуации мы нашли некий выход из положения - совершение богослужений на улице. Мы просили, требовали и умоляли только обо одном: служите на при рамовых территориях. Михаил Юрьевич (Ведерников — прим.ред) даже в своем указе написал, что богослужения разрешаются на прихрамовой территории. Но к сожалению, нашлись люди, которые сорвали для наших псковичей эту возможность побывать на богослужении. В нескольких храмах пренебрегли этой просьбой и мольбой, и набивали храмы битком народом и совершали богослужения внутри храмов, рискуя людьми», - подчеркнул он.

В этой ситуации санитарные службы Пскова приняли решение о запрете посещения храмов. «И вот мы остались одни в храмах. А мирян лишили этих богослужений, к которым так готовились наши священники. Мы договорились, с областными властями, и клубы, и школы выдали нашим храмам звукоусиливающие устройства. Все постарались, кроме тех, кто решил что законы и просьбы не для них. Но пусть это остается на их совести», - сказал митрополит.