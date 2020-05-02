Желающие причаститься прихожане могут пригласить священников домой. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что храмы не закрыты. «Служба в каждом храме Псковской епархии продолжается. Но богослужения совершают только священнослужители и необходимые для этого сотрудники церкви. Служба перед Богом совершается, и это самое главное», - отметил он.

Что касается прихожан, то они могут причаститься и исповедоваться, но для этого не нужно идти в церковь: «Мы неоднократно говорили, что все ,кто хочет причаститься и готовился к этому, могут обратиться к священникам, и те обязательно к ним в дом. Не они придут в дом Божий, а сам Господь в святых своих тайнах придет в Ваш дом, и Вы исповедуетесь и причаститесь святых христовых тайн. Но никто из нас, скапливаясь в храмах в период эпидемии и повального заражения (мы видим что творится в Москве), не станет причиной распространения болезни, несчастий, страданий и смерти для своих ближних или людей незнакомых».

Митрополит Тихон также отметил, что вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым были подготовлены специальные подарки для прихожан. «Священники получили эти подарки и вместе со святыми дарами приносят знаки внимания к людям в их дома», - сообщил он.