Митрополит Тихон о запрете посещения храмов: Считаю это абсолютно правильным решением

«В псковских храмов более месяца назад моим указом было приостановлено посещение мирянами храмов и монастырей. Считаю это абсолютно правильным, хоть и тяжелым решением», - сказал Митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

По его словам, Псково-Печерский монастырь - это центр паломничества в Псковской области. «Тысячи людей из Москвы и Санкт-Петербурга приезжали сюда. А в период эпидемии это стало бы просто катастрофой», - подчеркнул митрополит.

Также он напомнил, что город Печоры, в основном населен пожилыми людьми, которые в первую очередь подвержены осложнениям после инфекции COVID-19. «Да и в самом монастыре много людей преклонного возраста. Впрочем, не только пожилые, но и молодые люди и болеют, и умирают от этой инфекции», - напомнил он.