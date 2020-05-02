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Культура / Наследие

Митрополит Тихон о реконструкции псковских памятников: Все максимально быстро делается

2 мая 2020 года, 16:44

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отвечая в видеоинтервью на вопросы региональных СМИ рассказал, как идет подготовка к реализации масштабного проекта по реставрации памятников архитектуры Псковской области, анонсированного в 2019 году

Он пояснил, что началу работ предшествует длительная подготовка: «Нужно издать закон о помощи псковской епархии в сохранении памятников. Нужно рассчитать средства – мы не можем с потолка назвать цифру. Потом эти цифры вносятся в федеральный бюджет. Потом министерство финансов должно изыскать эти средства. Потом надо сделать проекты реконструкции памятников. А сперва провести исследования, чтобы узнать, где самые тяжелые болезни и опасные места. Археологи, инженеры, искусствоведы смотрят, что нужно сделать. Эта очень серьезная работа».

По словам митрополита, сейчас идут работы по исследованию и проектированию, уже прошли первые конкурсы. «Потом будет этап утверждения проектов, их экспертизы, а потом конкурс на ремонтно-реставрационные работы. Нам, к сожалению, не перескочить через это», - добавил Тихон.

Тем не менее, рассказал он, «в Псково-Печерском монастыре мы начали укрепление склонов своими силами: там тяжелая аварийная ситуация».

«Так что все максимально быстро делается, но для человека несведущего это «быстро» кажется очень медленным. Надо, чтобы все было грамотно и по закону», - резюмировал митрополит. 

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