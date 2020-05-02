Митрополит Тихон о реконструкции псковских памятников: Все максимально быстро делается

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отвечая в видеоинтервью на вопросы региональных СМИ рассказал, как идет подготовка к реализации масштабного проекта по реставрации памятников архитектуры Псковской области, анонсированного в 2019 году.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон отвечая в видеоинтервью на вопросы региональных СМИ рассказал, как идет подготовка к реализации масштабного проекта по реставрации памятников архитектуры Псковской области, анонсированного в 2019 году.
По словам митрополита, сейчас идут работы по исследованию и проектированию, уже прошли первые конкурсы. «Потом будет этап утверждения проектов, их экспертизы, а потом конкурс на ремонтно-реставрационные работы. Нам, к сожалению, не перескочить через это», - добавил Тихон.
Тем не менее, рассказал он, «в Псково-Печерском монастыре мы начали укрепление склонов своими силами: там тяжелая аварийная ситуация».
«Так что все максимально быстро делается, но для человека несведущего это «быстро» кажется очень медленным. Надо, чтобы все было грамотно и по закону», - резюмировал митрополит.