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Общество

Митрополит Тихон: Испытание, которое выпало всем нам, мы должны пройти мужественно и крайне ответственно

2 мая 2020 года, 16:31

«Испытание, которое выпало всем нам, мы должны пройти мужественно, разумно, с пониманием того, что происходит, с любовью к людям и крайне ответственно», - отметил Митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

Митрополит Тихон отметил, что в основном, вопросы псковичей касаются церковной жизни Псковской Епархии. «Мы молимся и сопереживаем нашим собратьям в тех обителях и тех храмах, где бушует инфекция, где есть потери, где тяжелейшие страдания. Наверное, многие псковичи помнят замечательного епископа Владыку Фому — Молодой, он был викарием в Псковской Епархии. В Москве, в Донском монастыре, тоже было заражение, и он попал в реанимацию. Долгие дни он был в тяжелом состоянии. Эти дни были наполнены тяжелейшими страданиями», - рассказал он.

По словам митрополита, Владыка Фома выздоравливает, «но ситуация действительно сложная». «К сожалению, у нас немало людей, которые этого абсолютно не понимают. Легкомыслие присутствует в нашей жизни», - отметил он.

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