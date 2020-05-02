Митрополит Тихон рассказал, как переболел пневмонией во время Великого поста

Псковский митрополит Тихон отвечая на вопросы региональных СМИ рассказал, как переболел двухсторонней пневмонией во время Великого поста. Видео с его ответами опубликовано на канале псковской епархии.

«Это обычная моя болезнь: у меня с детства эти пневмонии, - рассказал митрополит Тихон. - Конечно, меня сразу проверили на коронавирус, его не обнаружили». «Я болел практически до Пасхи, но считал своим долгом быть на службах, поскольку я не был заразен. Ничего героического в этом нет», - добавил он.

Тихон рассказал, что его осматривал московский пульмонолог, подтвердивший отсутствие коронавирусной инфекции. «Но в основном меня лечили наши замечательные врачи из Псковской областной больницы, еще раз им низкий поклон», - подчеркнул митрополит.