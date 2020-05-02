Псковским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя

В Пскове дорожные полицейские вынуждены были применить оружие для остановки нарушителя. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 1 мая на автодороге «Псков - Писковичи» Псковского района сотрудники ГИБДД попытались остановить машину «Nissan Qashqai». Автомобиль хаотично двигался по дороге. На требования полицейских об остановке транспортного средства, водитель автомобиля не реагировал и продолжал движение. Автоинспекторы приступили к его преследованию.

При попытке оторваться от полицейских нарушитель на большой скорости неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью граждан, а также другим участникам дорожного движения.

Водитель ускорял движение при каждом призыве остановиться, поэтому полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушителя это не остановило, и инспектором ДПС пришлось сделать три прицельных выстрела по колесам.В результате применения оружия автомобиль «Nissan Qashqai» был остановлен.