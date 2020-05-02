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Происшествия

Псковским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя

2 мая 2020 года, 15:36

В Пскове дорожные полицейские вынуждены были применить оружие для остановки нарушителя. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 1 мая на автодороге «Псков - Писковичи» Псковского района сотрудники ГИБДД попытались остановить машину «Nissan Qashqai». Автомобиль хаотично двигался по дороге. На требования полицейских об остановке транспортного средства, водитель автомобиля не реагировал и продолжал движение. Автоинспекторы приступили к его преследованию.

При попытке оторваться от полицейских нарушитель на большой скорости неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью граждан, а также другим участникам дорожного движения.

Водитель ускорял движение при каждом призыве остановиться, поэтому полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушителя это не остановило, и инспектором ДПС пришлось сделать три прицельных выстрела по колесам.В результате применения оружия автомобиль «Nissan Qashqai» был остановлен.


Автомашиной управлял 54-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования на месте водитель отказался.

В отношении псковича было составлено два протокола об административных правонарушениях по ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкции данных статей предусматривают: ст. 12.25 КоАП РФ - наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей, а ст. 12.26 КоАП РФ - штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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