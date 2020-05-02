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Общество

Форум социально-ориентированных НКО «Содействие» пройдет в режиме онлайн

2 мая 2020 года, 13:30

Форум социально-ориентированных НКО «Содействие» пройдет с 14 по 20 мая в режиме онлайн. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Инстаграме.

По его словам, в прошлом году VI форум социально-ориентированных НКО «Содействие» собрал 350 участников, привлёк множество федеральных и региональных экспертов и доказал свой статус ключевой региональной площадки для консолидации гражданских инициатив и активных общественников.

«В этом году нет возможности провести форум в очной форме, однако именно сейчас он особенно необходим. В то время как некоммерческий сектор продолжает адаптироваться под новые условия, появился особый спрос на организацию пространства для обмена мнениями и предложениями», - отметил губернатор.

Поэтому, по его словам, принято решение о проведении регионального форума «Содействие» в удалённом формате период с 14 по 20 мая. «Запланированы образовательные вебинары, нетворкинг-сессия, панельная дискуссия с федеральными экспертами, участие в международной конференц-сессии», - добавил Михаил Ведерников.

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