«Единая Россия» предлагает юридически урегулировать дистанционную работу

«Единая Россия» подготовит изменения в трудовое законодательство после пандемии коронавируса, чтобы юридически урегулировать дистанционную работу. Как сообщили «Псковской правде» в региональном отделении «Единой России», о необходимости сделать соответствующие нормативные акты более современными заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

При помощи юристов Правозащитного центра партии пройдет неделя дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии. «Единая Россия» серьезно займется вопросом реформирования служб занятости. Также планируется «регламентировать или конвертировать права работников» в связи с их переводом на удаленную работу. В частности, на первом этапе предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную работу — они сейчас почти не применяются. На втором этапе — после пандемии — предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров внимательно рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости — в частности, это касается фрилансеров.

«Очень важно, чтобы то, о чем мы с вами говорим сегодня, было закреплено в Конституции. Пандемия коронавируса отодвинула общенародное голосование, но крайне важно, чтобы социальные гарантии, которые сейчас закрепляются в Конституции, получили общую поддержку. Например — минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Это стало реальным инструментом, который используется при выплате пособий. В отличие от той ситуации, которая сложилась при власти нынешних наших критиков — в 90-е годы. Тогда величина минимального размера оплаты труда составляла чуть больше 89 рублей, что не дотягивало до трех долларов в месяц», — подытожил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, член Высшего совета партии Андрей Исаев.