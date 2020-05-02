Росгвардия набирает кандидатов для поступления в военные вузы

Псковичи могут поступить в военные вузы Росгвардии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, проводится отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Отбор проходит в следующие вузы: Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефону: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.