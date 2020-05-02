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Общество

В Пскове одна из пациенток с коронавирусом снята с аппарата ИВЛ

2 мая 2020 года, 11:02

Одна из пациенток с коронавирусом, женщина 65 лет, снята с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».

Глава региона сообщил, что состояние женщины «по-прежнему непростое, но большой шаг в сторону выздоровления она сделала». «Спасибо нашим врачам», - отметил Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что все случаи из Новосокольнического и Невельского районов относятся к строителям, которые приехали из Москвы. «Контактных пациентов там нет», - подчеркнул он.

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