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Происшествия

Полицейские продолжают розыск пропавшего в Пскове мужчины (ФОТО)

2 мая 2020 года, 10:48

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Анатолия Никитина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 51-летний мужчина в конце мая 2019 года пропал на территории Пскова. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками не выходит.


Полицейские продолжают розыск пропавшего в Пскове мужчины (ФОТО)
Анатолий Никитин
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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