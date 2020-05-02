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Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области увеличилось до 194

2 мая 2020 года, 10:17

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области увеличилось до 194. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

На данный момент проведено 9901 исследование. Выздоровело 19 человек, 8 пациентов скончалось.

Статистика по районам: Псков – 61, Бежаницкий район — 1, Великие Луки – 18, Великолукский район – 1, Гдовский район – 11, Дедовичский район – 7, Красногородский район – 3, Невельский район — 16, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район — 22, Опочецкий район – 2, Островский район – 23, Печорский район – 3, Плюсский район – 1, Псковский район – 10, Пустошкинский район – 4, Пушкиногорский район — 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 4.

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