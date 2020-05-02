Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские школьники могут присоединиться к акции «Окна Победы»

2 мая 2020 года, 00:15

1 мая стартовала всероссийская акция «Окна Победы». Её участникам предлагается украсить окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных фотографий и памятников Великой Отечественной войны, сообщили «Псковской правде» в региональном пресс-центре Российского движения школьников.

Псковские школьники могут присоединиться к акции «Окна Победы»
Среди макетов – «Родина-мать» на Мамаевом кургане, мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны («Алёша»), Премиловская высота в Яхроме, «Тыл – фронту» в Магнитогорске, памятник Жукову, Ржевский мемориал и другие.

Разместив узнаваемые фигуры памятников, фотографий, школьники предлагают таким образом всем вместе выразить благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее.

Среди предложенных силуэтов есть фигурки «Журавль» и «Журавлиный клин». Российское движение школьников предлагает в память обо всех участниках войны разместить на окнах журавлей по числу членов вашей семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Фотографии оформленных окон участники акции размещают в социальных сетях с официальным хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ со словами благодарности героям, с тематическими текстами в преддверии Дня Победы.

«Все мы в преддверии тёплых дней помыли окна, и, может быть, немного жалко клеить и рисовать на них. Но гораздо важнее передать детям уважение и благоговение перед подвигом предков, передать память о великом событии. Мы призываем родителей вместе с детьми принять участие в этой акции. Если нет возможности выйти в этот день на улицы своей страны, то можно улицу превратить в галерею памяти и благодарности, где каждое окно станет рамой для вашей уникальной художественной композиции», – отметили организаторы из РДШ.

Организаторы акции – Федеральное агентство по делам молодёжи, Российское движение школьников, благотворительный фонд «Память поколений».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У псковского митрополита Тихона взломали почту
Михаил Ведерников призвал приезжих без документов не тратить время на дорогу в Псковскую область
В Пскове будут устраивать онлайн-трансляции из Дворца бракосочетания
Псковский врач-пульмонолог рассказала о клинической картине коронавируса
Александр Козловский: Только упорным трудом может быть создано наше будущее
Михаил Ведерников пожелал российскому премьеру скорейшего выздоровления
Служба скорой помощи в Пскове отмечает 75-летие
В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ
Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции

Комментарии

Авторизация
No comments
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб