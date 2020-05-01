Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников призвал приезжих без документов не тратить время на дорогу в Псковскую область

1 мая 2020 года, 23:46

«Обращаюсь ко всем, кто сейчас хочет посетить Псковскую область: не тратьте своё время зря, если у вас нет необходимых документов. Развернут. В ином случае без вариантов придётся две недели оставаться на даче, раньше положенного срока из области никого не выпустят. Это точно!» - написал на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Как и ожидалось, на майские праздники в Псковскую область начали приезжать дачники. 875 человек допущены к проезду. Все были проанкетированы, получили предписания и уведомлены о необходимости соблюдать 14-дневный карантин. 95 водителей, у которых не было уважительной причины для пересечения границы области (в частности, наличия недвижимости в собственности), полиция развернула назад», – сообщил он.

По словам главы региона, Роспотребнадзор, УМВД, главы районов «отрабатывают по максимуму».

«Если кто-то сможет обойти посты и будет нарушать режим самоизоляции – получит два штрафа за два нарушения. А если у такого нарушителя будут признаки ОРВИ – поместим в обсерватор», – пообещал Михаил Ведерников.

«Для тех, кому эти меры кажутся недостаточными, привожу разъяснения пресс-службы администрации Ленинградской области: у нас наравне с Вологодской областью и Карелией один из самых жёстких 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские школьники могут присоединиться к акции «Окна Победы»
У псковского митрополита Тихона взломали почту
В Пскове будут устраивать онлайн-трансляции из Дворца бракосочетания
Псковский врач-пульмонолог рассказала о клинической картине коронавируса
Александр Козловский: Только упорным трудом может быть создано наше будущее
Михаил Ведерников пожелал российскому премьеру скорейшего выздоровления
Служба скорой помощи в Пскове отмечает 75-летие
В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ
Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб