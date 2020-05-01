Псковский врач-пульмонолог рассказала о клинической картине коронавируса

Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр) врач-пульмонолог Анастасия Повторейко в блоге на сайте Псковского агентства информации рассказала о клинической картине коронавирусной инфекции.

По словам медика, «клиническая картина COVID-19 может быть разной». Возможно бессимптомное течение: в основном у молодых людей, детей и пациентов без сопутствующих заболеваний. Но «к сожалению, бессимптомное течение не гарантирует, что на шестые-восьмые сутки внезапно не появятся клинические проявления, так как в этот период есть риск цитокинового шторма, проявляющегося развитием острой дыхательной недостаточности», - подчеркнула врач.

В 80% случаев у больных есть температура, преимущественно 38 градусов и выше, но бывает и субфебрилитет. Кашель в начале заболевания сухой. Одышка при физической нагрузке или дыхательный дискомфорт, обычно вместе с кашлем. Наблюдаются боль в грудной клетке по ходу трахеи, нарушение обоняния и вкуса, боль в мышцах и суставах, выраженные головные боли, даже без температуры, головокружение, очень часто – диарея.

«Сыпи не видела, но коллеги часто описывают», - добавила Анастасия Повторейко. Еще один симпотом – «выраженная слабость, как пациенты говорят, «валит с ног».

Врач добавила, что при имеющихся фоновых заболеваниях, в частности при ожирении, сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях, ситуация может разворачиваться очень быстро, фактически стремительно.

Анастасия Повторейко пояснила, что COVID-19 относится ко второй группе патогенности и стоит в одном списке с геморрагической лихорадкой, жёлтой лихорадкой, холерой, сибирской язвой и другими особо опасными инфекциями. Таким образом, подчеркнула она, «все меры, которые сейчас принимаются, основаны на законах эпидемиологии».

«Не запускайте заболевание! Главное – не упустить момент и экстренно обратиться за медицинской помощью!» - обратилась к жителям региона медик.