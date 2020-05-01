Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников пожелал российскому премьеру скорейшего выздоровления

1 мая 2020 года, 17:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на свойе странице в соцсети Instagram.

«Учитывая вчерашние новости, хочу искренне пожелать скорейшего выздоровления председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину.

Федеральный центр в буквальном смысле круглосуточно работает, чтобы нивелировать последствия коронавируса, оказывает большую и действенную поддержку регионам, экономике, гражданам. Благодарю за колоссальный труд в этих непростых условиях. Держитесь, здоровья вам!» - написал псковский губернатор.

О том, что у Михаила Мишустина диагностирован коронавирус, стало известно 30 апреля. Исполняющим обязанности главы кабинета министров стал Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У псковского митрополита Тихона взломали почту
Михаил Ведерников призвал приезжих без документов не тратить время на дорогу в Псковскую область
В Пскове будут устраивать онлайн-трансляции из Дворца бракосочетания
Псковский врач-пульмонолог рассказала о клинической картине коронавируса
Александр Козловский: Только упорным трудом может быть создано наше будущее
Служба скорой помощи в Пскове отмечает 75-летие
В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ
Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции
Коронавирус диагностирован у сотрудника администрации Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб