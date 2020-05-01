Михаил Ведерников пожелал российскому премьеру скорейшего выздоровления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на свойе странице в соцсети Instagram.

«Учитывая вчерашние новости, хочу искренне пожелать скорейшего выздоровления председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину.

Федеральный центр в буквальном смысле круглосуточно работает, чтобы нивелировать последствия коронавируса, оказывает большую и действенную поддержку регионам, экономике, гражданам. Благодарю за колоссальный труд в этих непростых условиях. Держитесь, здоровья вам!» - написал псковский губернатор.

О том, что у Михаила Мишустина диагностирован коронавирус, стало известно 30 апреля. Исполняющим обязанности главы кабинета министров стал Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства.