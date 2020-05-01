Служба скорой помощи в Пскове отмечает 75-летие

Служба скорой медицинской помощи Пскова 1 мая отмечает 75-летие со дня образования медицинского учреждения. По поручению руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского медиков с этой датой поздравила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская вместе с волонтерами и руководителями партийных «первичек». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Ни на минуту работа станции не останавливается, а сейчас нагрузка на медиков возросла в несколько раз. «Скорая» всегда – на передовой здравоохранения. Спасибо вам, дорогие наши врачи, фельдшеры, медсестры, водители, диспетчеры!», - поблагодарила Елена Полонская медиков, пожелав им крепкого здоровья, сил, выносливости, терпения и пообещала, что псковичи будут стараться соблюдать все профилактические меры и самоизоляцию, чтобы «не прибавлять врачам работы, которой и так предостаточно».

В качестве подарков от партии медики получили микроволновую печь, кофеварку и чайные сервизы, которые им пригодятся в минуты отдыха.