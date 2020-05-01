Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ

1 мая 2020 года, 15:44

В Псковской городской больнице, перепрофилированной в региональный COVID-центр, подключают 60 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), доставленных в регион накануне. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ

bk55.ru
«В Псковскую городскую больницу прибыли 50 аппаратов ИВЛ общей стоимостью 40 млн рублей, а 30 апреля – ещё 10 аппаратов по линии Минпромторга. Это отличная новость даже без учёта коронавирусной угрозы, а в текущих обстоятельствах она имеет принципиально важное значение. Перераспределённая ранее медицинская техника вернётся на свои места», - написал глава региона.

Он также сообщил, что 103 врача в Псковской области освоили дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для работы с пациентами с COVID-19. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции
Коронавирус диагностирован у сотрудника администрации Псковской области
В главном храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с Путиным
Елена Полонская: Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству
Александр Котов: Мы обязательно справимся со всеми вызовами времени
Поезд «Псков – Дно» будет ходить чаще
В Псковской области насчитывается 177 подтвержденных случаев коронавируса
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Первомаем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб