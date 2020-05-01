В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ

В Псковской городской больнице, перепрофилированной в региональный COVID-центр, подключают 60 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), доставленных в регион накануне. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.