В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ

В Псковской городской больнице, перепрофилированной в региональный COVID-центр, подключают 60 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), доставленных в регион накануне. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковскую городскую больницу прибыли 50 аппаратов ИВЛ общей стоимостью 40 млн рублей, а 30 апреля – ещё 10 аппаратов по линии Минпромторга. Это отличная новость даже без учёта коронавирусной угрозы, а в текущих обстоятельствах она имеет принципиально важное значение. Перераспределённая ранее медицинская техника вернётся на свои места», - написал глава региона.
bk55.ru
Он также сообщил, что 103 врача в Псковской области освоили дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для работы с пациентами с COVID-19.