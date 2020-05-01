Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции

«До 5 мая все меры будут действовать на 100%, нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции, будут работать усиленные патрули полиции на улицах и на границах области», - написал на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы подошли к третьему инкубационному периоду, и необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить взрывной рост заболевания. Через неделю ситуация будет более понятной, и если не произойдёт ничего непредсказуемого, непрогнозируемого и экстраординарного, – начнём снимать ограничения уже после 5 мая», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что обсудил с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном возможность с 6 мая разрешить службы на прихрамовых территориях. Кроме того, будут открыты для посещения кладбища, дана возможность работать субъектам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, чьи помещения или магазины находятся в отдельно стоящих зданиях или малых торговых центрах.

«Главное – продержаться!» - резюмировал глава региона.