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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции

1 мая 2020 года, 15:14

«До 5 мая все меры будут действовать на 100%, нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции, будут работать усиленные патрули полиции на улицах и на границах области», - написал на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции
Михаил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Мы подошли к третьему инкубационному периоду, и необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить взрывной рост заболевания. Через неделю ситуация будет более понятной, и если не произойдёт ничего непредсказуемого, непрогнозируемого и экстраординарного, – начнём снимать ограничения уже после 5 мая», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что обсудил с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном возможность с 6 мая разрешить службы на прихрамовых территориях. Кроме того, будут открыты для посещения кладбища, дана возможность работать субъектам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, чьи помещения или магазины находятся в отдельно стоящих зданиях или малых торговых центрах.

«Главное – продержаться!» - резюмировал глава региона.

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