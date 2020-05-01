Коронавирус диагностирован у сотрудника администрации Псковской области

Сотрудник администрации Псковской области, входивший в группу контактных лиц одного из заболевших коронавирусом, оказался инфицирован. Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников, сотрудник госпитализирован, а во всех кабинетах, где он мог находиться в здании администрации, проводится дезинфекция.

Глава региона добавил, что на два дня здание администрации будет закрыто: работает только приёмная губернатора. Ведётся эпидемиологическое расследование по выявлению группы контактных лиц и начинается их тестирование.

«Работа, тем не менее, продолжается. Я на месте, сотрудники в удалённом режиме», - резюмировал Михаил Ведерников.