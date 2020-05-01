Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

В главном храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с Путиным

1 мая 2020 года, 13:13

Мозаику с изображением Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил, сообщает РБК. Его настоятель, епископ Клинский Стефан, сообщил РБК, что это связано с мнением самого главы государства, который посчитал, что «его изображение преждевременно».

Мозаику планируют сохранить, а на месте старого панно появится новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма. Точной даты открытия храма на данный момент нет. «Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 числа, потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер. Точную дату не знает никто», — пояснил настоятель храма.

О появлении Путина и других политиков, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и спикера Совфеда Валентины Матвиенко на мозаике храма СМИ сообщили в конце апреля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление такой мозаики, сообщил, что Путину о ней известно, и президент счел преждевременным такую оценку его работы. Накануне, 30 апреля, стало известно, что мозаику демонтировали.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В горбольнице Пскова подключают 60 новых аппаратов ИВЛ
Михаил Ведерников: До 5 мая нужно поддерживать максимальный режим самоизоляции
Коронавирус диагностирован у сотрудника администрации Псковской области
Елена Полонская: Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству
Александр Котов: Мы обязательно справимся со всеми вызовами времени
Поезд «Псков – Дно» будет ходить чаще
В Псковской области насчитывается 177 подтвержденных случаев коронавируса
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Первомаем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом

Комментарии

Авторизация
No comments
Равноудаленные вирусом

Политика
29 апреля 18:10

Равноудаленные вирусом

Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
Не было бы счастья

Политика
25 марта 19:03

Не было бы счастья

Владимир Путин озвучил меры поддержки россиян в связи с коронавирусом
Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

Политика / Власть
11 марта 11:20

Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

«Псковская правда» разобралась с основными предложениями по изменению основного закона страны