В главном храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с Путиным

Мозаику с изображением Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил, сообщает РБК. Его настоятель, епископ Клинский Стефан, сообщил РБК, что это связано с мнением самого главы государства, который посчитал, что «его изображение преждевременно».

Мозаику планируют сохранить, а на месте старого панно появится новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма. Точной даты открытия храма на данный момент нет. «Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 числа, потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер. Точную дату не знает никто», — пояснил настоятель храма.

О появлении Путина и других политиков, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и спикера Совфеда Валентины Матвиенко на мозаике храма СМИ сообщили в конце апреля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление такой мозаики, сообщил, что Путину о ней известно, и президент счел преждевременным такую оценку его работы. Накануне, 30 апреля, стало известно, что мозаику демонтировали.