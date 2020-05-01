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Общество

Елена Полонская: Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству

1 мая 2020 года, 11:46

Глава Пскова Елена Полонская от имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравила горожан Днём Весны и Труда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. «Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие, а эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма!» - говорится в поздравлении.

«Этот майский день объединяет разные поколения, создавая хороший настрой на созидание и дружную работу. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи - весеннее обновление и надежду на будущее», - отметила Елена Полонская.

Глава Пскова выразила надежду, что «благодаря единству наших целей город станет красивым, благоустроенным и процветающим. Ведь наш Псков славится талантливыми и трудолюбивыми людьми».

«Неоценим вклад наших ветеранов, которые защищали страну на фронтах, а затем самоотверженным трудом поднимали её в послевоенные годы. На них должна равняться наша молодёжь, которая только вступает во взрослую жизнь, начинает отсчёт своей трудовой биографии», - добавила она.

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