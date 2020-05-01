Александр Котов: Мы обязательно справимся со всеми вызовами времени

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.
Он напомнил, что в этом году Первомай приходится встречать в сложных и непривычных условиях: «Из-за пандемии коронавируса мы надолго выпали из привычного рабочего ритма, отказались от проведения первомайских демонстраций, профсоюзных митингов и маёвок. Мы переживаем действительно очень непростое время, но этот опыт дал всем возможность чётко осознать, насколько значим труд для процветания общества, благополучия семей и счастья каждого конкретного человека».
«Уверен, приложив совместные усилия, мы обязательно справимся со всеми вызовами времени и в скором времени вернёмся к профессиональной деятельности и созидательному труду», - выразил надежду. Псковичам он пожелал здоровья, терпения, веры в лучшее и успехов в добрых начинаниях.