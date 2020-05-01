Поезд «Псков – Дно» будет ходить чаще

Расписание поездов, следующих по маршруту Псков – Дно и Дно – Псков, изменилось. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С мая по октябрь составы будут ходить не три раза в неделю, а пять. Перемены связаны с увеличением пассажиропотока в эти месяцы.

С 1 мая поезд № 6659 Дно – Псков будет ходить каждый день, кроме понедельника и четверга. Отправление из Дно – в 17:30, прибытие в Псков – в 20:12.

Поезд № 6660 Псков – Дно с 2 мая будет курсировать ежедневно, кроме вторника и пятницы. Отправление из Пскова – в 8:25, прибытие в Дно – 11:21.

Изменения действуют до 31 октября.