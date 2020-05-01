В Псковской области насчитывается 177 подтвержденных случаев коронавируса

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 177, увеличившись за последние сутки на 5. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

На данный момент проведено 9535 исследований. Выздоровели 19 псковичей, скончались восемь человек.

Статистика по районам: Псков – 57 случаев, Бежаницкий район - 1, Великие Луки – 15, Великолукский район – 1, Гдовский район – 11, Дедовичский район – 7, Красногородский район – 3, Невельский район - 8, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район - 22, Опочецкий район – 2, Островский район – 21, Печорский район – 3, Плюсский район – 1, Псковский район – 10, Пустошкинский район – 4, Пушкиногорский район - 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 4.