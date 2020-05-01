Михаил Ведерников поздравил псковичей с Первомаем

«Первомай уже больше века является днём добра и справедливости, уважения к труду и единения вокруг непреходящих ценностей созидательного труда на благо Родины. В 2020 году мы встречаем его в непростых обстоятельствах, которые вынуждают нас отказаться от привычных первомайских шествий, праздничных концертов, выездов на природу», - обратился Михаил Ведерников к жителям области в своем поздравлении.

Губернатор отметил, что это не умаляет идею праздника Весны и Труда. «Наоборот, сегодня мы все можем отдать дань уважения тем, кто в круглосуточном режиме защищает безопасность жителей Псковской области, обеспечивает бесперебойную работу её важнейших институтов, работает на ключевых предприятиях для сохранения нашей экономики. Наши главные герои — это медики, соцработники, работники транспорта и сферы ЖКХ, учителя, сотрудники правоохранительных органов, промышленные рабочие. Все те, кто действует и трудится под давлением постоянной внешней угрозы. Современные вызовы ещё раз доказали, что жители Псковской области исторически научены встречать испытания плечом к плечу, общими усилиями преодолевать любые трудности», - отметил Михаил Ведерников.

«Уверен, что и теперь мы справимся вместе и сделаем всё необходимое, чтобы Псковская земля процветала и развивалась. От всей души желаю вам терпения, душевных и физических сил! Мира и благополучия вам и вашим близким!» - написал глава региона.