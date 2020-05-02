Михаил Ведерников рассказал, когда станет возможным снятие ограничений по коронавирусу

«Мы подходим к третьему инкубационному периоду. Довольно ровно прошли первую волну, у нас не было скачков и крупных очагов. Достаточно уверено прошли вторую волну, очаги были, но их быстро локализовали», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона.

По его словам, главное испытания нас ждет в период до 5 мая, когда мы увидим и почувствуем масштабы третьей волны. «Здесь самое главное, чтобы все подошли к этому ответственно, сохраняли режим самоизоляции, минимизировали социальные контакты. Если все будет хорошо, то с 6 мая мы разрешим прихожанам принимать участие в службах на прихрамовых территориях, откроем кладбища для посещения, разрешим работать индивидуальным предпринимателям, тем, у кого магазины в отдельных зданиях или небольших торговых центрах», - сказал он.