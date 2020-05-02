Губернатор: Лучший способ борьбы с эпидемией коронавируса - самоизоляция

Лучший способ борьбы с эпидемией – самоизоляция. Такой ответ на вопрос жителей Псковской области о том, почему люди вынуждены сидеть по домам, если заболевших не так и много, дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Их поэтому сравнительно мало, что мы сумели избежать взрывного роста, потому что большинство людей соблюдают режим самоизоляции и сводят к минимуму любые социальные контакты, - сказал он. - Представители многих профессиональных медицинских сообществ и нашей страны, и других государств пришли к выводу, что лучший способ борьбы с эпидемией - это самоизоляция».