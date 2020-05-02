Малоимущие жители региона получат все выплаты автоматически

Малоимущие жители Псковской области получат все выплаты автоматически. Об этом сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о том можно ли получить выплаты после окончания коронавирусных ограничений.

«Помощь оказывается именно в период действия ограничительных мероприятий, - отметил он. - Если хотите получить помощь позже, то должны предоставить веские основания. Мы внесли правки в существующее решение и сегодня малоимущие граждане получат помощь автоматически без заявлений.