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Общество / Соцзащита

Малоимущие жители региона получат все выплаты автоматически

2 мая 2020 года, 11:20

Малоимущие жители Псковской области получат все выплаты автоматически. Об этом сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о том можно ли получить выплаты после окончания коронавирусных ограничений.

«Помощь оказывается именно в период действия ограничительных мероприятий, - отметил он. - Если хотите получить помощь позже, то должны предоставить веские основания. Мы внесли правки в существующее решение и сегодня малоимущие граждане получат помощь автоматически без заявлений.

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