Ремонт ул. Я. Фабрициуса завершат к ноябрю, Рижского проспекта – к Дню города. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей о том, когда будут завершены ремонтные работы центральных улиц Пскова.

«Я рад, что участились жалобы на ремонт дорог, раньше все больше говорили об отсутствии этого ремонта. Чтобы было проще найти информацию, я поручу профильному комитету на официальном сайте дать актуальную информацию и постоянно ее обновлять. То же самое рекомендую сделать главам городов и районов. Что касается ул. Я. Фабрициуса, ремонт завершат к ноябрю, Рижского проспекта – к Дню города».