Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом

30 апреля 2020 года, 20:30

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Тесты, которые он сдал на коронавирус, оказались положительные, сообщает ТАСС.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам, - сказал премьер.

Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления, выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два ребенка с коронавирусом находятся под наблюдением псковских врачей
МФЦ Псковской области начал принимать документы о признании граждан малоимущими
В Гдовском районе открылся новый пожарный пост
Дополнительные меры поддержки для бизнеса введены в Псковской области
Почти 1 миллиард рублей задолжали «Газпрому» 17 крупнейших потребителей газа Псковской области
Создание приёмных семей для инвалидов и пожилых узаконили в Псковской области
По 20 пациентов в сутки принимает COVID -центр в Пскове
Всем въезжающим в Псковскую область придётся заполнить анкету
Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом в регионе: Мы вступаем в самый важный и ответственный период

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб