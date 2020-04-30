Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Тесты, которые он сдал на коронавирус, оказались положительные, сообщает ТАСС.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам, - сказал премьер.

Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления, выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей.