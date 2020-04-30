Два ребенка с коронавирусом находятся под наблюдением псковских врачей. Об этом на селектором совещании с медиками сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Детей лечат дома, чувствуют они себя хорошо и никаких рисков не предвидится. По сегодняшним рекомендациям проходить амбулаторное лечение могу только те, у кого болезнь протекает легко и при отсутствие симптомов.

Одной из задач здравоохранения Псковской области является эффективная профилактика и лечение коронавирусной инфекции у детей, беременных и кормящих женщин.

«Сегодня должны применяться все методы лечения. Необходимо предусмотреть и разработать внутрирегиональный порядок амбулаторного наблюдения», - подчеркнула Марина Гаращенко.