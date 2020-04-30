Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Два ребенка с коронавирусом находятся под наблюдением псковских врачей

30 апреля 2020 года, 20:04

Два ребенка с коронавирусом находятся под наблюдением псковских врачей. Об этом на селектором совещании с медиками сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Детей лечат дома, чувствуют они себя хорошо и никаких рисков не предвидится. По сегодняшним рекомендациям проходить амбулаторное лечение могу только те, у кого болезнь протекает легко и при отсутствие симптомов.

Одной из задач здравоохранения Псковской области является эффективная профилактика и лечение коронавирусной инфекции у детей, беременных и кормящих женщин.

«Сегодня должны применяться все методы лечения. Необходимо предусмотреть и разработать внутрирегиональный порядок амбулаторного наблюдения», - подчеркнула Марина Гаращенко. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом
МФЦ Псковской области начал принимать документы о признании граждан малоимущими
В Гдовском районе открылся новый пожарный пост
Дополнительные меры поддержки для бизнеса введены в Псковской области
Почти 1 миллиард рублей задолжали «Газпрому» 17 крупнейших потребителей газа Псковской области
Создание приёмных семей для инвалидов и пожилых узаконили в Псковской области
По 20 пациентов в сутки принимает COVID -центр в Пскове
Всем въезжающим в Псковскую область придётся заполнить анкету
Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом в регионе: Мы вступаем в самый важный и ответственный период

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб