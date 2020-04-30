МФЦ Псковской области начал принимать документы о признании граждан малоимущими

МФЦ Псковской области приступил к приему документов о признании граждан малоимущими, сообщает пресс-служба областной администрации.

Пакет необходимых документов включает справки, подтверждающие доходы всех членов семьи за последних три месяца, предшествующих дате подачи заявления; СНИЛС и документы, удостоверяющие личности всех членов семьи; справку о составе семьи и реквизиты счета. Срок рассмотрения заявки — 10 дней.

Напомним, статус малоимущего присваивается гражданину в случае, если доход на каждого члена семьи в месяц составляет меньше прожиточного минимума.

Напомним, прием граждан в отделениях МФЦ Псковской области ведется исключительно по предварительной записи. Номера телефонов всех отделов доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru За дополнительной информацией можно обратиться на «горячую линию» МФЦ — 8-800-100-60-11, а также в социальные сети: ВК «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.