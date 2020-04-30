В Гдовском районе открылся новый пожарный пост

Символично, что на боевое дежурство на новом пожарном посту в поселке Ямм Гдовского района, в День пожарной охраны России, 30 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новый пост обеспечивает пожарную безопасность территории в радиусе 20-ти километров, на которой проживают более 4,5 тыс человек. Ближайшая пожарная часть располагается в 50 километрах в Гдове. Здание пожарного поста рассчитано на два автомобиля.