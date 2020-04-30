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Общество

В Гдовском районе открылся новый пожарный пост

30 апреля 2020 года, 19:44

Символично, что на боевое дежурство на новом пожарном посту в поселке Ямм Гдовского района, в День пожарной охраны России, 30 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Гдовском районе открылся новый пожарный пост
За постом закреплены две машины
фото с http://www.pskov.ru/

Новый пост обеспечивает пожарную безопасность территории в радиусе 20-ти километров, на которой проживают более 4,5 тыс человек. Ближайшая пожарная часть располагается в 50 километрах в Гдове.

Здание пожарного поста рассчитано на два автомобиля.

В Гдовском районе открылся новый пожарный пост
Личный состав может отдохнут в комнате отдыха
фото с http://www.pskov.ru/

На его возведение в рамках региональной программы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» было выделено более 14 млн рублей из регионального бюджета. Еще около 11 млн рублей направили на закупку специализированного транспорта.

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