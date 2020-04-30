В Гдовском районе открылся новый пожарный пост

Символично, что на боевое дежурство на новом пожарном посту в поселке Ямм Гдовского района, в День пожарной охраны России, 30 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Символично, что на боевое дежурство на новом пожарном посту в поселке Ямм Гдовского района, в День пожарной охраны России, 30 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Новый пост обеспечивает пожарную безопасность территории в радиусе 20-ти километров, на которой проживают более 4,5 тыс человек. Ближайшая пожарная часть располагается в 50 километрах в Гдове.
Здание пожарного поста рассчитано на два автомобиля.
На его возведение в рамках региональной программы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» было выделено более 14 млн рублей из регионального бюджета. Еще около 11 млн рублей направили на закупку специализированного транспорта.