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Экономика / Деньги

Дополнительные меры поддержки для бизнеса введены в Псковской области

30 апреля 2020 года, 18:03

В Псковской области введены дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Инициированные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым законопроекты приняли депутаты Псковского областного Собрания 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В частности, на этот год установлены дополнительные налоговые льготы для организаций торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, здравоохранения, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, обрабатывающего производства, предприятий по ремонту автотранспорта, по предоставлению образовательных и социальных услуг.

Также малый и средний бизнес освобождается от уплаты в 2020 году налога на имущество в отношении объектов недвижимости, на которых осуществлялась деятельность в пострадавших отраслях.

Льгота по налогу на имущество установлена также для арендодателей, сдающих нежилые помещения и здания при снижении ими арендной платы не менее чем в два раза и предоставлении отсрочки платежей.

Индивидуальным предпринимателям, которые занимаются пассажирскими и грузоперевозками, предоставляется льгота по транспортному налогу за текущий год. Кроме того, пониженная ставка по транспортному налогу установлена организациям с численностью работающих в ней инвалидов более 50% от общей численности персонала.

Сумма выпадающих доходов регионального бюджета в результате введения налоговых льгот превысит 200 млн рублей.

Также депутаты областного Собрания внесли поправку в закон «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области». Она предполагает увеличение срока предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов с 9 до 12 месяцев в году.

Кроме того, расширен перечень видов деятельности, для которых установлены минимальные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В этот список вошли стоматологические клиники.

После введения этой меры поддержки бюджеты разного уровня недополучат порядка 9,9 млн рублей.

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