Почти 1 миллиард рублей задолжали «Газпрому» 17 крупнейших потребителей газа Псковской области

994 миллиона 251 тысячу 137,65 рублей составляет сумма дебиторской задолженности 17 крупнейших потребителей природного газа в Псковской области перед ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» по состоянию на 1 апреля 2020 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании. При этом сумма просроченной задолженности составляет 738 миллионов 935 тысяч 66,42 рубля.

Большая часть задолженности - 512 миллионов 15 тысяч 662,64 рубля — приходится на долю муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».