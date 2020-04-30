Создание приёмных семей для инвалидов и пожилых узаконили в Псковской области

Законопроект, позволяющий создавать приёмные семьи для пожилых и инвалидов, приняли депутаты Псковского областного Собрания на 44-й сессии 30 апреля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, в приемную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие пенсионеры (женщине в возрасте от 55 лет, мужчины – от 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в социальной помощи из-за невозможности обслуживать себя самостоятельно.

Чтобы создать приёмную семью, нужно заключить договор между гражданином, который её организует, и органом социального обслуживания. В документе должны быть прописаны срок создания приёмной семьи, место проживания и условия осуществления ухода, порядок контроля за соблюдением условий договора.

Тому, кто взял на себя обязанности по уходу за нуждающимся в помощи, положено денежное вознаграждение в размере 50% от регионального прожиточного минимума. На сегодняшний день это 5 тыс. 592,50 рублей.

По данным областного комитета по социальной защите, в этом году планируется создать по одной приёмной семье в десяти муниципалитетах области.